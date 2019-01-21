Кристина Асмус удивила откровенным снимком

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Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус решилась на довольно нетипичный для неё шаг. Супруга Гарика Харламова опубликовала провокационный снимок в купальнике.

Кристина Асмус проводит вместе с семьёй отпуск на Мальдивах. В один из дней артистка и молодая мама решила опубликовать снимок в купальнике. Правда, сделал он был не на пляже, а в гостиничном номере. Креативный кадр Асмус подписала следующим образом: «После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду».

Большинство пользователей согласились с заявлением Асмус. Другие же посчитали, что фотография весьма провокационная.

«Как ещё привлечь внимание к своей персоне? Конечно, оголиться!», «И Асмус туда же!», «Как надоели уже эти задницы. Реально перебор. Никто этого сейчас не оценит. Весь инет одни губы, сиськи и задницы», «Кристина, вы такая милая, такая нежная, у вас просто космическое лицо, на которое можно смотреть вечно, я не пуританка ни в коем разе, но оно вам не надо. Вы принцесса же!» — возмущаются впечатлительные фолловеры. Актриса не отвечает на критические комментарии, однако за короткое время снимок набрал больше ста тысяч лайков.

Игорь Верник под фото и вовсе дал коллеге совет. «Тебе срочно нужно сыграть Лолиту!» — написал актёр.