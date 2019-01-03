Жена Дроздова рассказала о его самочувствии

https://news.ru/storage/news/0fc5cb6de2da72a0c08ea5f8fa917564/9328b8ab-3bb0-4cb6-8cd3-c2b337180939_850.jpg Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

Ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова уже в ближайшее время могут выписать из больницы, рассказала его супруга Татьяна.

«Может быть, даже завтра его выпишут. Он немного ушибся во время зарядки. Никаких угроз нет, чувствует он себя нормально», — цитирует её РИА Новости.

81-летний учёный-зоолог и биогеограф попал в медучреждение из-за перелома ребра в ночь с 1 на 2 января. Он пояснил, что упал во время зарядки. При этом Дроздов отметил, что это не первая травма на его веку, которую он получает в связи с активным образом жизни, писал News.ru.