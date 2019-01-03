Жена Дроздова рассказала о его самочувствии

Ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова уже в ближайшее время могут выписать из больницы, рассказала его супруга Татьяна.
«Может быть, даже завтра его выпишут. Он немного ушибся во время зарядки. Никаких угроз нет, чувствует он себя нормально», — цитирует её РИА Новости.
81-летний учёный-зоолог и биогеограф попал в медучреждение из-за перелома ребра в ночь с 1 на 2 января. Он пояснил, что упал во время зарядки. При этом Дроздов отметил, что это не первая травма на его веку, которую он получает в связи с активным образом жизни, писал News.ru.