https://static.news.ru/photo/73073907-8f00-4f73-80e2-24ae872ed0bb_660.jpg Кирилл Толмацкий (Децл) Фото: Aleksandr Plyushchev/wikipedia.org/CC BY 2.0

Жена Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, отказалась провести ДНК-экспертизу 14-летнего сына Тони, чтобы официально сделать его наследником имущества покойного музыканта.

Отец Децла, продюсер Александр Толмацкий рассказал, что сын не был официально женат на Юлии и в свидетельство о рождении Тони она его как отца не вписала.

Я предлагал открыть ей и Тони счета в банке. Давал своего юриста, чтобы помог вписать Кирилла в свидетельство о рождении Тони. Это при жизни Кирилл мог сам признать его сыном, а теперь это довольно сложный и длительный процесс. Нужно проводить генетическую экспертизу. И обязательно через суд. Только тогда результаты будут иметь юридическую силу, — пояснил Толмацкий-старший «Экспресс газете».

Он также выразил сомнение в том, что Тони является сыном Кирилла и отметил, что мальчик совсем не похож на отца.

Кирилл вырастил его как сына. И вне зависимости от того, что покажет экспертиза, Тони останется для нас внуком, — заключил продюсер.

Децл умер 2 февраля 2019 года в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске. Видео с камер наружного наблюдения из ижевского клуба Posh, где состоялся последний концерт рэпера, попало в Сеть. Судя по кадрам, работники заведения пытались самостоятельно оказать помощь умирающему музыкальному исполнителю. Судебно-медицинская экспертиза установила, что музыкант Кирилл Толмацкий умер в результате острой сердечной недостаточности. К ней привело осложнение заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее News.ru писал о том, что Кирилл Толмацкий (Децл) был удостоен посмертно награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки». Отец музыканта Александр Толмацкий вышел получить награду за скончавшегося в 2019 году исполнителя. Он рассказал, что вдова Кирилла Ирина и его сын не смогли присутствовать на вручении.