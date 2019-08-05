Фото: Darina_Ervin/instagram.com

Популярная певица Валерия поделилась со своими подписчиками в Instagram тем, что ей приснился страшный сон. Обычно она не запоминает сны, но на этот раз не смогла забыть увиденное.

Певице приснилось, что она оказалась в маленькой и грязной студенческой квартире, где готовилась к конкурсу исполнителей. Иногда снятся ужастики артиста — надо выходить на сцену, а ты песню не знаешь,...