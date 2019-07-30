Земфира Фото: Alexei Pantsikov/Global Look Press

Певица Земфира рассказала об инциденте с поклонником, который накануне разбил стёкла её автомобиля.

По словам артистки, они уже видела этого фаната зимой — он караулил её возле дома, вёл себя неадекватно и был агрессивен.

Даже оскорбления были. Когда я ему в очередной раз сказала, что мне надо работать, молодой человек, мол, идите отсюда, а не то я вызову наряд полиции, его реакция была психопатического характера, — поделилась она.

Земфира добавила, что мужчина стал громко кричать на весь двор, отчего люди стали выглядывать из окон, передаёт «МК».

Ранее News.ru писал, что поклонник Земфиры повредил машину, которую исполнительница припарковала у своего дома на Фрунзенской набережной в Москве. На допросе мужчина, работающий грузчиком, признался, что выбил стёкла у Mercedes-Benz C200 из-за любви к певице.

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