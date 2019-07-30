https://static.news.ru/photo/f9517362-b2be-11e9-89a2-fa163e074e61_660.jpg Земфира Фото: Alexei Pantsikov/Global Look Press

Певица Земфира рассказала об инциденте с поклонником, который накануне разбил стёкла её автомобиля.

По словам артистки, они уже видела этого фаната зимой — он караулил её возле дома, вёл себя неадекватно и был агрессивен.

Даже оскорбления были. Когда я ему в очередной раз сказала, что мне надо работать, молодой человек, мол, идите отсюда, а не то я вызову наряд полиции, его реакция была психопатического характера, — поделилась она.

Земфира добавила, что мужчина стал громко кричать на весь двор, отчего люди стали выглядывать из окон, передаёт « МК ».

Ранее News.ru писал, что поклонник Земфиры повредил машину, которую исполнительница припарковала у своего дома на Фрунзенской набережной в Москве. На допросе мужчина, работающий грузчиком, признался, что выбил стёкла у Mercedes-Benz C200 из-за любви к певице.