Зейналова поставила дочь с аутизмом на горные лыжи

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Светлана Зейналова

Телеведущая гордится успехами старшей дочери

У старшей дочери Светланы Зейналовой диагноз «аутизм». Телеведущая делает всё, чтобы разносторонне развивать девочку.

Светлана Зейналова уверена: в детей нужно вкладывать как можно больше. 11-летняя дочь ведущей Александра, несмотря на диагноз, занимается музыкой, гимнастикой, регулярно занимается с логопедом и вместе с мамой выходила на подиум в качестве модели. Спорт в жизни дочери должен присутствовать обязательно, решила Зейналова. И поставила девочку на горные лыжи. Вместе с тренером Саша постигает азы спусков с вершин на лыжах. И мама и дочь результатами довольны.

«Лыжи — это круто! Всем рекомендую попробовать встать на горные лыжи, даже если вам не подойдёт этот вид спорта, вы всё равно получите колоссальный опыт "общения с собой, своим телом и духом". Саня вышла под огромным впечатлением», — поделилась в соцсетях Зейналова.

27 мая Светлана Зейналова стала мамой во второй раз, родив дочь Веронику. По словам телеведущей, без ревности со стороны старшей дочери пока не обходится, но молодая мама старается как можно больше внимания уделять Александре.