https://static.news.ru/photo/ef105840-b8eb-11e9-90ee-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Алла Пугачёва перепугала поклонников, разместив в своём Instagram фотографию поминальной свечи с подписью: «Прощай, Алла». Оказалось, что таким образом она почтила память своей подруги, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.

Ужас, чуть сердце не остановилось, — написала в комментариях одна из поклонниц Пугачёвой.

Как писал News.ru, скончалась фэшн-директор ЦУМа, вице-президент фирмы Mercury Алла Вербер. Ей был 61 год. Её госпитализировали 5 августа в итальянском городе Форте-дей-Марми из-за проблем с сердцем. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.