Певица Алла Пугачёва перепугала поклонников, разместив в своём Instagram фотографию поминальной свечи с подписью: «Прощай, Алла». Оказалось, что таким образом она почтила память своей подруги, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Ужас, чуть сердце не остановилось, — написала в комментариях одна из поклонниц Пугачёвой.
Как писал News.ru, скончалась фэшн-директор ЦУМа, вице-президент фирмы Mercury Алла Вербер. Ей был 61 год. Её госпитализировали 5 августа в итальянском городе Форте-дей-Марми из-за проблем с сердцем. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.