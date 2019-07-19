https://static.news.ru/photo/14737738-ac04-11e9-99a4-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Запевшая сестра Ольги Бузовой Анна ответила недоброжелателям, осудившим её желание петь, стихами. В них 31-летняя женщина попросила «не завидовать чужому счастью».

Желание Анны Бузовой петь большинство подписчиков не одобрили, уличив её в подражании звёздной сестре. Многие попросили родственницу ведущей «Дома-2» выкинуть эту идею из головы.

Но сестру Ольги Бузовой негативное отношение нисколько не расстроило: она заявила, что это её лишь раззадорило и «вдохновило на творчество». Для начала демонстрации своих способностей Анна написала стихотворение, в котором посоветовала не только не завидовать, но и ценить каждый момент своей жизни. Стих дама выложила в Instagram.

Вирши наложены на видеоролик с нарезкой фото из жизни Анны, в которых показаны самые лучезарные моменты.

Быть счастливым человеком — это невероятно трудно, но возможно, всем счастья, — написала сестра Ольги Бузовой.

Ранее News.ru сообщал, что сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна решила повторить эстрадную карьеру родственницы и тоже выйти на сцену с песнями. Девушка записывает дебютную песню.