Запашный выгулял тигра без намордника

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Эдгард Запашный прогулялся в компании хищника по торговому центру. Дрессировщик пошутил, что никто из продавцов не предложил ему скидок ни в одном из магазинов.

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный выгулял одного из своих тигров в самом обычном торговом центре. Судя по всему, прогулка состоялась ночью, так как людей в округе не оказалось. Артист шутливо добавил, что он, дескать, хотел сделать обновки, но никто не спешил делать им скидки. Подписчиков же в большей степени интересовал вопрос, почему тигр Запашного без намордника.

«А есть такие в продаже?!» — ответил дрессировщик.

Эдгард Запашный по-своему любит эпатировать публику. Дрессировщик яро защищает права артистов цирка и коллег, работающих с хищниками. Он не раз высказывался на тему того, что диким животным лучше быть под опекой людей, нежели на природе. Мол, не все из них могут о себе позаботиться.