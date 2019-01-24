USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,280 $   Brent60.66 $ Bitcoin3,542.77 $
МОСКВА-18°C11:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Запашный выгулял тигра без намордника

zapashny.ru/instagram

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Эдгард Запашный прогулялся в компании хищника по торговому центру. Дрессировщик пошутил, что никто из продавцов не предложил ему скидок ни в одном из магазинов.

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный выгулял одного из своих тигров в самом обычном торговом центре. Судя по всему, прогулка состоялась ночью, так как людей в округе не оказалось. Артист шутливо добавил, что он, дескать, хотел сделать обновки, но никто не спешил делать им скидки. Подписчиков же в большей степени интересовал вопрос, почему тигр Запашного без намордника. 

«А есть такие в продаже?!» — ответил дрессировщик.

Эдгард Запашный по-своему любит эпатировать публику. Дрессировщик яро защищает права артистов цирка и коллег, работающих с хищниками. Он не раз высказывался на тему того, что диким животным лучше быть под опекой людей, нежели на природе. Мол, не все из них могут о себе позаботиться.


самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


Лента новостей
происшествия 11:24
Главу полиции Чехова задержали за незаконный оборот оружия
общество 11:19
Дети платили за вход в школу в Иркутской области
политика 11:18
Володин предложил пригласить в Госдуму сотрудника Google
в мире 11:12
Турция сама сможет создать зону безопасности в Сирии
политика 11:10
Клинцевич спрогнозировал разрыв сотрудничества с Венесуэлой
Другие новости
шоу-бизнес 07:34
Главный каскадёр России оценил драку Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес 03:40
Собчак и Виторган обменялись любезностями
шоу-бизнес 02:38
Малышева напугала подписчиков неудачным фото
шоу-бизнес 00:29
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top