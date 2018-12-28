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Юная модель беременна от бывшего мужа Белуччи

Тина Кунаки и Венсан Кассель Dave Bedrosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тина Кунаки и Венсан Кассель

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Темнокожая модель Тина Кунаки и актёр Венсан Кассель ждут своего первенца. Округлившийся животик 21-летней избранницы актёра говорит о её положении красноречивее, чем официальные подтверждения, которых пока не последовало. 

Самую неожиданную пару года заметили на улице Франции. Было видно, как девушка пытается скрыть округлившуюся фигуру с помощью одежды. Поклонники заметили, что модель перестала выкладывать в Instagram фотографии в купальниках, которыми раньше пестрил её аккаунт. 

51-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки сыграли свадьбу в августе этого года. У Касселя уже есть двое детей от бывшей жены Моники Беллуччи и, в отличие от многих звёздных коллег, он очень любит своё потомство. Кассель признавался, что дочери Дева и Леони открыли ему глаза на жизнь и позволили понять её смысл. 


#актеры #ГОЛЛИВУД
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