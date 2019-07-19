https://static.news.ru/photo/1bbbfe52-aaec-11e9-b8da-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Снигирь Фото: kinopoisk.ru

Российская актриса Юлия Снигирь снова оказалась в центре внимания. Артистка опубликовала архивный снимок, на котором ей 15 лет. На фото она позирует в белом. На губах звезды яркая помада цвета фуксии.

15. На губах фуксия, — коротко подписала снимок актриса.

Фото вызвало восторг у фанатов: «Такая стильная»; «Всегда хорошенькая, счастья вам!»; «Модница»; «Уже в 15 сводили мальчиков с ума», «Красотка, как и сейчас», «Юлёк, что скажешь, красотка! Фуксия на все времена». Впрочем, нашлись и те, кто заподозрил, что актриса прибегала к пластике. Пользователи заметили, что нос Снигирь был другой формы, нежели сейчас.

Ранее News.ru писал, что актриса подтвердила свои отношения с актёром Евгением Цыгановым. Пара появилась вместе на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения».