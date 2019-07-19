https://static.news.ru/photo/7a93c856-abc8-11e9-98fa-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская певица Юлия Ковальчук призналась, что сохранить любовь к супругу — музыканту Алексею Чумакову — ей помогает личное пространство. По мнению артистки, оно позволяет отвлечься от бытовых проблем и «спасти ситуацию».

Сообщения о возможном расставании звёздной пары несколько раз появлялись в Сети, но влюблённые смогли подкрепить свои чувства рождением дочери Амелии, пишет « 7 Дней ».

Несколько лет назад Юлия и Алексей участвовали в съёмках картины «Срочно выйду замуж». Пара попросила отдельные гримёрки, чтобы избежать конфликтов.

Ранее News.ru сообщал, что российская актриса Кристина Асмус призналась, что склонна к полноте, поэтому изнуряет себя постоянными диетами. По её словам, если она перестаёт следить за своей фигурой, то становится похожей на своего супруга — юмориста Гарика Харламова.