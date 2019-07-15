Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым. По словам многодетной мамы, их связывают только приятельские отношения.

Александр Телесов — мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет. Мы просто путешествуем вместе! И ещё одно маленькое уточнение: когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом. Прятать её в джунглях я точно ни от кого не буду, — написала Барановская на своей странице в Instagram.

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Дорогие мои, многоуважаемые СМИ, давайте уважать друг друга. У вас у всех есть мой номер телефона и прежде чем писать такую редкую чушь, могли бы позвонить и спросить лично у меня, правда ли я вышла замуж! Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе! P.S. И ещё одно маленькое уточнение, когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду) Всем отличного дня

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

Барановская уже более десяти дней находится в Камбодже. В путешествие она отправилась в компании своего друга и троих детей.

Ранее Барановская рассказала, что думает о воссоединении бывшего мужа с детьми. По словам телеведущей, семейная идиллия может прерваться в любой момент, писал News.ru.

 

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