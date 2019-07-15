https://static.news.ru/photo/e9ecf320-a6f1-11e9-93ac-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым. По словам многодетной мамы, их связывают только приятельские отношения.

Александр Телесов — мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет. Мы просто путешествуем вместе! И ещё одно маленькое уточнение: когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом. Прятать её в джунглях я точно ни от кого не буду, — написала Барановская на своей странице в Instagram .

Барановская уже более десяти дней находится в Камбодже. В путешествие она отправилась в компании своего друга и троих детей.

Ранее Барановская рассказала, что думает о воссоединении бывшего мужа с детьми. По словам телеведущей, семейная идиллия может прерваться в любой момент, писал News.ru.