https://static.news.ru/photo/e9ecf320-a6f1-11e9-93ac-fa163e074e61_1024.jpgЮлия БарановскаяФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым. По словам многодетной мамы, их связывают только приятельские отношения.
Александр Телесов — мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет. Мы просто путешествуем вместе! И ещё одно маленькое уточнение: когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом. Прятать её в джунглях я точно ни от кого не буду, — написала Барановская на своей странице в Instagram.