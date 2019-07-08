https://static.news.ru/photo/bc7e9952-a1c9-11e9-aeca-fa163e074e61_1024.jpg Рэпер A$AP Rocky Фото: Vincenzo Landi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выступление рэпера A$AP Rocky в Москве перенесли на август. Концерт должен был состояться 10 июля.

Как сообщили в агентстве Sold Out Concerts, рэпер всё ещё находится под стражей.

Rocky всё ещё под стражей, 10 июля выступления не будет. Оно переносится на август, — цитирует РИА Новости сообщение агентства.

Организаторы сообщили, что информация по билетам появится позже.

Как писал News.ru, знаменитый рэпер был задержан в Стокгольме 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести».

Ранее сообщалось, что драка между музыкантом, его друзьями и неизвестными молодыми людьми произошла в центре Стокгольма 30 июня. A$AP Rocky утверждает, что прохожие сами спровоцировали конфликт.

Концерт рэп-исполнителя в Москве должен был состояться 10 июля в Зелёном театре в Парке Горького.