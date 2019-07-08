Выступление рэпера A$AP Rocky в Москве перенесли на август. Концерт должен был состояться 10 июля.
Как сообщили в агентстве Sold Out Concerts, рэпер всё ещё находится под стражей.
Rocky всё ещё под стражей, 10 июля выступления не будет. Оно переносится на август, — цитирует РИА Новости сообщение агентства.
Организаторы сообщили, что информация по билетам появится позже.
Как писал News.ru, знаменитый рэпер был задержан в Стокгольме 3 июля после уличной потасовки. Вместе с ним в полицию были доставлены ещё три человека из его окружения. Их обвинили в «нападении разной степени тяжести».
Ранее сообщалось, что драка между музыкантом, его друзьями и неизвестными молодыми людьми произошла в центре Стокгольма 30 июня. A$AP Rocky утверждает, что прохожие сами спровоцировали конфликт.
Концерт рэп-исполнителя в Москве должен был состояться 10 июля в Зелёном театре в Парке Горького.