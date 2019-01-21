Высоцкая расплакалась во время венчания с Кончаловским

https://news.ru/storage/news/fdfaedf44cd4135d3d254eb718e416b0/2a1f08fc-eda2-48b2-bd21-ffb852178342_850.jpg Anatoly Lomohov/Global Look Press

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Стали известны подробности таинства

На таинстве венчания в Псковском соборе присутствовал сын пары Пётр, брат режиссёра Никита Михалков и самые близкие друзья. Андрей Кончаловский заметил, что к решению обвенчаться пара пришла не сразу.

Новость о венчании 81-летнего Андрея Кончаловского и 45-летней Юлии Высоцкой по-настоящему удивила пользователей. Слухи о том, что в знаменитой семье не всё гладко, не утихали продолжительное время. По мнению хейтеров, отношения в паре дали трещину после того, как в 2013 году дочь супругов Мария попала в аварию в Марселе — за рулём автомобиля находился режиссёр, который не справился с управлением. Егор Кончаловский обмолвился как-то, что девочка пошла на поправку и находится дома. Тем не менее доподлинно о состоянии дочери пары на данный момент ничего неизвестно. Журналисты знают: перед интервью Высоцкая просит с пониманием относиться к ситуации и не задавать ей вопросов о дочери.

Местом венчания супружеская пара выбрала Троицкий собор Псковского кремля. В храм актриса прибыла в длинной соболиной шубе, под которой скрывалось белое подвенечное платье. Голову невесты в церкви венчала длинная фата. Во время таинства Юлия Высоцкая не сдержала слёз. Андрей Кончаловский лаконично заметил в беседе с местными журналистами, что решение обвенчаться пришло к супругам не сразу. Они решили скрепить свой союз спустя 21 год семейной жизни.

Режиссёр и актриса поженились в 1998 году. В загс пара отправилась в джинсах. Отметили свадьбу дома в узком кругу — из угощений были лишь шампанское и суп харчо.

После венчания супруги также отметили событие в кругу самых близких. В соцсетях фолловеры поздравляют актрису и её супруга.

«Смотришь на эту пару и понимаешь, что половинки одного целого всё-таки находят друг друга!», «Вы так похожи! Поздравляем», «Примите поздравления, теперь это настоящий союз, скреплённый на небесах!» — такие комментарии оставляют пользователи.