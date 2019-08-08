https://static.news.ru/photo/9b660350-b9c4-11e9-a44c-fa163e074e61_660.jpg Вуди Харрельсон Фото: Cafaro/Lapresse/Global Look Press

Голливудская звезда Вуди Харрельсон признался, что был агрессивным ребенком и часто не мог сдерживать ярость.

Беспокойное детство актёра Вуди Харрельсона прошло в Техасе пишет Radar . Проблемы у Харрельсона начались ещё в детском саду и продолжились в начальной школе. Его даже выгнали из первого класса.

Во мне было много гнева, даже ярости, — сказал 58-летний Харрельсон. — Они думали, что я украл кошелёк, но я этого не делал, и учитель избил меня за то, что я украл кошелёк, который я не крал. Поэтому я обошёл школу, разбивая окна голыми кулаками.

Будущего обладателя «Эмми» и многократного номинанта на «Оскар» и «Золотой глобус», будущую звезду культового сериала «Реальный детектив» было решено отправить учиться в спецшколу, с мальчиком никто не мог справиться. Невозможно было и предположить, что из агрессивного паренька вырастет известный на весь мир актёр.