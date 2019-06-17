https://static.news.ru/photo/e1e428d4-90ca-11e9-9910-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Медики НИИ имени Склифосовского, где проходит лечение известный продюсер Бари Алибасов, рассказали о состоянии здоровья звёздного пациента. По их словам, музыкант по-прежнему находится в реанимации, о его транспортировке в Казахстан речи не идёт.

Пока ещё в реанимации, никуда его не отправляли. Состояние тяжёлое, температура вечером — 36,6. Сегодня утром — 36,8, — сообщили РИА Новости в медучреждении.

Продюсер попал в клинику после того, как по ошибке выпил жидкость для промывания труб, перепутав её с соком. У него диагностированы ожог пищевода четвёртой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

News.ru ранее писал о том, что сын продюсера намерен увезти его на реабилитацию в клинику США или Европы. Он заявлял, что они поедут за границу, «как только пройдёт угроза жизни».