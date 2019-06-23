https://static.news.ru/photo/293ffcf6-95be-11e9-a534-fa163e074e61_1024.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звёздный диетолог Марият Мухина назвала главные причины, которые привели её к конфликту с известным продюсером Бари Алибасовым. По её словам, родственники артиста испугались из-за того, что она раскрыла «заговор в клане Алибасовых».

Как только я заявила помощникам Бари, что они и Бари-младший не выполняют лечение, назначенное в Институте Склифосовского, они обрушили на меня обвинения, которые, по сути, относятся к ним самим, — написала она в комментариях в Instagram .

Она добавила, что встревожена сложившейся ситуацией. По её мнению, продюсер обрушился на неё незаслуженно, забыв о долгих годах сотрудничества.

Это за то, что я столько лет его лечила бескорыстно, всех нанайцев, всех помощников, всех-всех. Верх неблагодарности, — резюмировала она.

Ранее Марият Мухина рассказала, что помощники Алибасова не дают врачам проводить назначенное ему лечение. По её мнению, нынешнее поведение шоумена — результат прерванной терапии, писал News.ru.