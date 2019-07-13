https://static.news.ru/photo/83d72136-a517-11e9-9281-fa163e074e61_1024.jpg Певец Александр Панайотов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Александр Панайотов рассказал, что едва не стал жертвой пьяного поклонника, который напал на него с ножом во время гастролей в Витебске.

Рядом был мой друг Алексей Чумаков, который обезвредил его и спас меня, — признался артист.

Инцидент произошёл во время фестиваля «Славянский базар».

Панайотов также рассказал, что преступник попытался напасть на него со спины, поэтому он мог серьёзно пострадать, так как не видел противника.

При этом, по данным «Дни.ру» , три года назад певец Алексей Чумаков обвинил Панайотова, с которым его связывала многолетняя дружба, в тщеславии и нечестности из-за участия в шоу «Голос» на Первом канале.

Ранее News.ru писал о том, что российский певец, прославившийся после участия в телепроекте «Народный артист», не теряет надежды всё-таки поехать на Евровидение от России. Александр Панайотов рассчитывает отправиться на песенный конкурс хотя бы в 2020 году.