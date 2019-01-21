Волочкова воссоединилась с бывшим мужем

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Анастасия Волочкова

Балерина отметила день рождения в компании Игоря Вдовина

Анастасии Волочковой исполнилось 43 года. Личный праздник скандальная танцовщица отметила в компании не нового бойфренда, а экс-супруга.

Долгое время между Анастасией Волочковой и отцом её дочери Игорем Вдовиным был конфликт. В Сети была в ходу переписка между бывшими возлюбленными, в которой Вдовин, не скупясь на нецензурные выражения, просил оставить его в покое. Пользователи отметили, что все недоразумения остались в прошлом. Игорь Вдовин поздравил балерину с днём рождения, преподнеся ей огромный букет белых роз.

Судя по всему, танцовщица отметила день рождения в семейном кругу: на празднике присутствовала также дочь Арина. Нового бойфренда балерины, которым она интригует своих подписчиков, замечено не было. Волочкова периодически показывает части тела возлюбленного: то его ноги, то вид сзади. Лица загадочного поклонника балерины общественность пока не видела.

Ранее News.ru писал, что Волочкова устроила из Крещения эротическое шоу, окунувшись в бочку с ледяной водой у себя во дворе.