https://static.news.ru/photo/191c44b8-b587-11e9-8e28-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём отношении к негативной информации из социальных сетей. По её словам, она старается не обращать внимания на нападки хейтеров.

Волочкова отметила, что ей присылают фотографии завистниц, которые поливают её грязью в соцсетях, и на них «без слёз не взглянешь». «Моя попа красивее лиц этих ущербных», — написала балерина на своей странице в Instagram , сопроводив пост пикантным снимком.

Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей. Как? Я обладаю свободой не обращать внимания на эту грязь и выпады дешёвые. Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили, — говорится в её сообщении.

Волочкова добавила, что её фирменный шпагат уже занесли в «Книгу рекордов России».

Ранее News.ru сообщал, что балерина присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Волочкова повторила трюк, исполненный в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором. Она уверила фолловеров, что открыть бутылку смогла с первого удара. Этому способствовали её «растяжка и пуанты».