Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём отношении к негативной информации из социальных сетей. По её словам, она старается не обращать внимания на нападки хейтеров.
Волочкова отметила, что ей присылают фотографии завистниц, которые поливают её грязью в соцсетях, и на них «без слёз не взглянешь». «Моя попа красивее лиц этих ущербных», — написала балерина на своей странице в Instagram, сопроводив пост пикантным снимком.
Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей. Как? Я обладаю свободой не обращать внимания на эту грязь и выпады дешёвые. Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили, — говорится в её сообщении.
Волочкова добавила, что её фирменный шпагат уже занесли в «Книгу рекордов России».
Ранее News.ru сообщал, что балерина присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Волочкова повторила трюк, исполненный в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором. Она уверила фолловеров, что открыть бутылку смогла с первого удара. Этому способствовали её «растяжка и пуанты».