Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём отношении к негативной информации из социальных сетей. По её словам, она старается не обращать внимания на нападки хейтеров.

Волочкова отметила, что ей присылают фотографии завистниц, которые поливают её грязью в соцсетях, и на них «без слёз не взглянешь». «Моя попа красивее лиц этих ущербных», — написала балерина на своей странице в Instagram, сопроводив пост пикантным снимком.

Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей. Как? Я обладаю свободой не обращать внимания на эту грязь и выпады дешёвые. Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили, — говорится в её сообщении.

Волочкова добавила, что её фирменный шпагат уже занесли в «Книгу рекордов России».

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Дорогие мои, многие люди спрашивают меня, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.. Как? Я обладаю свободой не обращать на эту грязь и выпады дешевые вообще. Не думать и не знать, что о тебе написали, сказали, выдумали, посудачили, инсинуировали, как представили... За меня говорит не громкость имени, а дела и поступки, которые я совершаю. И их, поверьте, очень добрых, искренних и благотворительных, очень много. Но их не спешат освящать.. Потому что больший ажиотаж вызывают мои фото с пляжа в купальниках. И в шпагатах. Вы сами так растиражировали со шпагат, что его уже занесли в «Книгу Рекордов России»! И имя мое почему-то используют те люди, которые не имеют ко мне никакого отношения.. Но ставят хэштег #анастасияволочкова под своими постами дабы привлечь внимание моим именем, за неимением своего.. Но я своё заслужила неимоверным трудом. И прекрасную подтянутую форму моего тела многие не могут пережить... Но и своё тело в такую форму привести не могут. Так мне есть что показать. И эта грация вам нравится. Мне присылают фото лиц этих «писательниц..» Без слез не взглянешь, простите... Моя попа красивее лиц этих ущербных. Но они же и билеты покупают на мои премьеры, чтобы гадость написать.. Знаете, мне часто говорят: «О Вас, Анастасия, столько нелицеприятного написали и сказали, что это показатель того, что Вы очень хороший, светлый и искренний человек.» Дорогие мои, надо бояться поступки мерзкие и подлые обнажать, злобу, ненависть, зависть... А красоту, у кого она есть в теле и душе-надо показывать. Любящий меня человек восхищается мной, как и те люди, которые знают меня лично. И это счастье. Живу ведь я в окружении настоящих людей, а не ботов и проплаченных хейтеров. Счастья всем! Люблю вас сердцем и поплаваю за вас. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее News.ru сообщал, что балерина присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Волочкова повторила трюк, исполненный в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором. Она уверила фолловеров, что открыть бутылку смогла с первого удара. Этому способствовали её «растяжка и пуанты».

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