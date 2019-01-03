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Волочкова рассказала подробности о своём мужчине

Анастасия Волочкова Boris Kavashkin/Global Look Press

Анастасия Волочкова

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём молодом человеке из Европы. По её словам, мужчина, с которым она отдыхает на Мальдивах, полиглот.

Новому возлюбленному примы 38 лет, он никогда не был женат, предаёт «РЕН ТВ».

Девушка не готова сейчас выходить замуж или рожать детей. Дочь Ариша сильно ревнует её к новому бойфренду, призналась Волочкова.

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Проснулась я сегодня в объятиях любимого человека и в окружении пальм... А уже завтра эти пальмы и мои фото под ними будут вас будоражить, как прежде. И, как написало издание @kp_star_onlinekp , когда вы сами раздеваете меня глазами и воображением, все остальные проблемы кажутся незначительными.. Одетта или Раздетта, но интересна ведь? Или отпишитесь. Не сможете, любимые. Будьте рядом. Буду вас радовать!#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее News.ru сообщал, что, по сообщениям инсайдеров, Анастасия встречается с начальником охраны одного из салонов красоты. Сама она имени нового бойфренда не называет, утверждая лишь, что влюблена и счастлива.


#анастасияволочкова
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