Волочкова рассказала подробности о своём мужчине

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Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём молодом человеке из Европы. По её словам, мужчина, с которым она отдыхает на Мальдивах, полиглот.

Новому возлюбленному примы 38 лет, он никогда не был женат, предаёт «РЕН ТВ».

Девушка не готова сейчас выходить замуж или рожать детей. Дочь Ариша сильно ревнует её к новому бойфренду, призналась Волочкова.

Ранее News.ru сообщал, что, по сообщениям инсайдеров, Анастасия встречается с начальником охраны одного из салонов красоты. Сама она имени нового бойфренда не называет, утверждая лишь, что влюблена и счастлива.