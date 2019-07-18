https://static.news.ru/photo/8e075c46-a8e3-11e9-9aa0-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала историю с отравлением продюсера Бари Алибасова. Она не хочет верить в то, что это был пиар, но если это так, ничего хорошего в истории артистка не видит.

Волочкова искренне уверена, что таких вещей Бог не прощает.

Я хочу сказать одно: если это был пиар со стороны Бари, то можно еще раз убедиться в том, что он гений. Но лично я не хочу в это верить. Никакой пиар нельзя позволять на болезнях и рождении детей, — цитирует балерину «Собеседник».

Сейчас Анастасия Волочкова готовится премьере нового шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Это чудесная сказка о девочке, мечтавшей стать балериной, но сменившей своё решение после того, как столкнулась с несправедливостью. В итоге балет она сменила на цирк.

Ранее News.ru сообщал, что легендарный продюсер Бари Алибасов раскрыл новые подробности своего пребывания в больнице. Оказывается, в реанимации он прятался от злоумышленников.