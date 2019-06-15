https://static.news.ru/photo/b1c56260-9022-11e9-9f76-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на обвинения в злоупотреблении алкогольными напитками. Артистка заявила, что может позволить себе бокал шампанского и «всё, что хочет».

Но, отметила она, излишества разрешены после того, как отработан концертный день. Женщина добавила, что её программа намного сложнее, чем выступления исполнителей «под фанеру».

У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского — алкоголик. Я всей стране желаю такого алкоголизма, — цитирует балерину НТВ .

Ранее Волочкова выступила в Анапе в честь открытия курортного сезона. Знаменитость появилась на публике, несмотря на скандал с градоначальником. Чиновник отказался оплачивать концерт артистки. Балерина продемонстрировала уникальный номер, писал News.ru.