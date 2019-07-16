https://static.news.ru/photo/7b99da74-a7cc-11e9-9a0a-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкогольной зависимости, прозвучавшие из уст журналистки Ирины Шихман и режиссёра Никиты Лойка. По её словам, она привыкла к тому, что на её имени пытаются «словить хайп».

Почему я должна оправдываться всё время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится. Чем больше на меня выливается помоев, тем сильнее я становлюсь, — заявила она в интервью « Комсомольской правде ».

Она добавила, что вообще не знакома с журналисткой по фамилии Шихман.

Ранее на YouTube -канале «Говорящие головы» было опубликовано интервью, в котором Шихман и Лойк рассказали о негативном опыте работы с Волочковой. По их словам, балерина подвела их и чуть было не сорвала совместный проект. Виной всему стала её тяга к алкоголю, передаёт « Пятый канал ».

Человек в течение съемок не просыхал, вел себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила. А утром опоздала на поезд в Петербург и забыла паспорт, — рассказал Никита Лойк.

Ранее News.ru писал, что Анастасия Волочкова присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Российская балерина повторила трюк, исполненный в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором.