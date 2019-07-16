Российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкогольной зависимости, прозвучавшие из уст журналистки Ирины Шихман и режиссёра Никиты Лойка. По её словам, она привыкла к тому, что на её имени пытаются «словить хайп».
Почему я должна оправдываться всё время? Вы хотите меня зажать в угол? Хотите убить меня? Растоптать? Не получится. Чем больше на меня выливается помоев, тем сильнее я становлюсь, — заявила она в интервью «Комсомольской правде».
Она добавила, что вообще не знакома с журналисткой по фамилии Шихман.
Ранее на YouTube-канале «Говорящие головы» было опубликовано интервью, в котором Шихман и Лойк рассказали о негативном опыте работы с Волочковой. По их словам, балерина подвела их и чуть было не сорвала совместный проект. Виной всему стала её тяга к алкоголю, передаёт «Пятый канал».
Человек в течение съемок не просыхал, вел себя совершенно отвратительно. На интервью она попросила явиться исключительно с вином. Все это выпила. А утром опоздала на поезд в Петербург и забыла паспорт, — рассказал Никита Лойк.
Ранее News.ru писал, что Анастасия Волочкова присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Российская балерина повторила трюк, исполненный в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором.