https://static.news.ru/photo/ff4064d4-9fab-11e9-acd5-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Российская балерина повторила трюк, исполненный, в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором.

Волочкова уверила фолловеров, что открыть бутылку смогла с первого удара. Этому способствовали «мои растяжка и пуанты», написала балерина на своей странице в Instagram , где разместила соответствующее видео .

Насмотревшись флешмоб западных звёзд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! <...> Важно быть первой. <...> Как вам волочковский маваши? — гласит её сообщение.

Ранее News.ru сообщал, что к флешмобу Bottle Cap Challenge присоединилась российская фигуристка Станислава Константинова. Она продемонстрировала весьма оригинальный способ открывания бутылки. После этого спортсменка задалась вопросом: смогут ли Стэтхэм и Конор повторить трюк в коньках?