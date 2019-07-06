Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Российская балерина повторила трюк, исполненный, в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором.

Волочкова уверила фолловеров, что открыть бутылку смогла с первого удара. Этому способствовали «мои растяжка и пуанты», написала балерина на своей странице в Instagram, где разместила соответствующее видео .

Насмотревшись флешмоб западных звёзд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! <...> Важно быть первой. <...> Как вам волочковский маваши? — гласит её сообщение.

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Насмотревшись флешмоб западных звезд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! Причем, у меня эта фишка получилась с первого раза! Важно быть первой. Вот видите, мои растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах. Как вам волочковский маваши? #bottlecupchallenge #сбейпробку #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #утро #флешмоб

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее News.ru сообщал, что к флешмобу Bottle Cap Challenge присоединилась российская фигуристка Станислава Константинова. Она продемонстрировала весьма оригинальный способ открывания бутылки. После этого спортсменка задалась вопросом: смогут ли Стэтхэм и Конор повторить трюк в коньках?

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