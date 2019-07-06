Анастасия Волочкова присоединилась к набирающему популярность флешмобу Bottle Cap Challenge по открыванию бутылки ногой. Российская балерина повторила трюк, исполненный, в том числе Джейсоном Стэтхэмом и Конором Макгрегором.
Волочкова уверила фолловеров, что открыть бутылку смогла с первого удара. Этому способствовали «мои растяжка и пуанты», написала балерина на своей странице в Instagram, где разместила соответствующее видео .
Насмотревшись флешмоб западных звёзд, я решила показать, что русской балерине это тоже под силу! <...> Важно быть первой. <...> Как вам волочковский маваши? — гласит её сообщение.
Ранее News.ru сообщал, что к флешмобу Bottle Cap Challenge присоединилась российская фигуристка Станислава Константинова. Она продемонстрировала весьма оригинальный способ открывания бутылки. После этого спортсменка задалась вопросом: смогут ли Стэтхэм и Конор повторить трюк в коньках?