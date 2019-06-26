Анастасия Волочкова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Танцовщица Анастасия Волочкова побывала в Большом московском цирке, чтобы обсудить детали сотрудничества.

Обсуждаем дату премьеры нашего нового интереснейшего проекта! Балет и цирк — очень сочетаемые виды искусства! — написала она в своём Instagram.

Публикации из цирка балерина сопроводила фотографиями, в частности с Эдгардом Запашным.

Как здорово, когда на свете есть друзья! С Эдгардом мы дружим много лет. Я посмотрела почти все шоу Аскольда и Эдгарда. А я с помощью добрых людей создаю свой проект и советы многих топовых режиссёров и артистов бесценны, — рассказала она.

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Как здорово, когда на свете есть друзья! С Эдгардом @zapashny.ru мы дружим много лет. Я посмотрела почти все шоу Аскольда @askoldzap и Эдгарда. Их новый проект «Песчаная сказка». Не пропустите! Увидимся завтра в Большом Московском Цирке. А я с помощью добрых людей создаю свой проект и советы многих топовых режиссеров и артистов бесценны! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #платазауспех #цирк

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее Волочкова выступила в Анапе в честь открытия курортного сезона. Знаменитость появилась на публике, несмотря на скандал с градоначальником. Чиновник отказался оплачивать концерт артистки. Балерина продемонстрировала уникальный номер, писал News.ru.

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