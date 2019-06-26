Публикации из цирка балерина сопроводила фотографиями, в частности с Эдгардом Запашным.
Как здорово, когда на свете есть друзья! С Эдгардом мы дружим много лет. Я посмотрела почти все шоу Аскольда и Эдгарда. А я с помощью добрых людей создаю свой проект и советы многих топовых режиссёров и артистов бесценны, — рассказала она.
Ранее Волочкова выступила в Анапе в честь открытия курортного сезона. Знаменитость появилась на публике, несмотря на скандал с градоначальником. Чиновник отказался оплачивать концерт артистки. Балерина продемонстрировала уникальный номер, писал News.ru.