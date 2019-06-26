https://static.news.ru/photo/34e99144-97f7-11e9-b37f-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Волочкова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Танцовщица Анастасия Волочкова побывала в Большом московском цирке, чтобы обсудить детали сотрудничества.

Обсуждаем дату премьеры нашего нового интереснейшего проекта! Балет и цирк — очень сочетаемые виды искусства! — написала она в своём Instagram.

Публикации из цирка балерина сопроводила фотографиями, в частности с Эдгардом Запашным.

Как здорово, когда на свете есть друзья! С Эдгардом мы дружим много лет. Я посмотрела почти все шоу Аскольда и Эдгарда. А я с помощью добрых людей создаю свой проект и советы многих топовых режиссёров и артистов бесценны, — рассказала она.

Ранее Волочкова выступила в Анапе в честь открытия курортного сезона. Знаменитость появилась на публике, несмотря на скандал с градоначальником. Чиновник отказался оплачивать концерт артистки. Балерина продемонстрировала уникальный номер, писал News.ru.