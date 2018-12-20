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Волочкова заявила о ночных угрозах бизнесмена

Анастасия Волочкова Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Волочкова

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Известная балерина Анастасия Волочкова рассказала об угрозах, которые поступают ей от краснодарского бизнесмена Андрея Марченко по телефону.

По её словам, мужчина пообещал, что она ответит за свои слова об «олигархе из трущоб».

«Если не перестанешь вонять в общественных местах, будешь вонять в другом месте!» — заявил он артистке.

Так бизнесмен отреагировал на аудиозапись, которую Волочкова передала журналистам. На ней слышно, как человек, похожий по голосу на Марченко, приглашает балерину на Рублёвку. Свои угрозы он начал присылать ночью, передаёт «Комсомольская правда».

Знакомство артистки и Марченко состоялось на одном из концертов несколько лет назад. Тогда он якобы предлагал ей интим, однако столкнулся с отказом. Позднее они встретились вновь, чтобы обсудить совместный проект, который бизнесмен должен был спонсировать в обмен на рекламу своей фирмы. Но, как сообщала Волочкова, мужчина не захотел платить, сообщает Ura.ru.

Ранее News.ru писал, что Волочкова объявила подписчикам о том, что собирается выйти замуж за певца Николая Баскова. По словам знаменитости, их «отношения проверены временем». Однако пользователи Сети раскритиковали пост. Некоторые из них предположили, что сообщение о свадьбе — «тонкая шутка».


#бизнесмен #анастасияволочкова #угрозы #балерина
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