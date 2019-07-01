Звезда телевизионного проекта «Дом-2» и телеведущая Алёна Водонаева назвала скучным последний клип певицы Веры Брежневой. Саму исполнительницу при этом она сочла безголосой и нехаризматичной.
Подобные тексты песен больше подойдут девочкам 15–17 лет, а не 37-летней певице, уверена Водонаева.
Вер, ну мы знаем, что ты не святая. Ну какая святость в нашем возрасте? Песни как-то не соответствуют возрасту, — цитируют Водонаеву
argumenti.ru.
По её мнению, песни Брежневой стали неинтересными, «как варёная свёкла». Звезда реалити-шоу заявила, что не любит свёклу, как не любит и пение Брежневой.
Ранее, как писал News.ru, Водонаева рассказала о разводе с мужем — музыкантом Алексеем Косинусом. А тем временем Брежнева пожаловалась на бессонные ночи из-за концертов и съёмок.