https://static.news.ru/photo/b673dde8-9c0a-11e9-bb26-fa163e074e61_1024.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда телевизионного проекта «Дом-2» и телеведущая Алёна Водонаева назвала скучным последний клип певицы Веры Брежневой. Саму исполнительницу при этом она сочла безголосой и нехаризматичной.

Подобные тексты песен больше подойдут девочкам 15–17 лет, а не 37-летней певице, уверена Водонаева.

Вер, ну мы знаем, что ты не святая. Ну какая святость в нашем возрасте? Песни как-то не соответствуют возрасту, — цитируют Водонаеву argumenti.ru .

По её мнению, песни Брежневой стали неинтересными, «как варёная свёкла». Звезда реалити-шоу заявила, что не любит свёклу, как не любит и пение Брежневой.

Ранее, как писал News.ru, Водонаева рассказала о разводе с мужем — музыкантом Алексеем Косинусом. А тем временем Брежнева пожаловалась на бессонные ночи из-за концертов и съёмок.