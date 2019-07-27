Фото: masha_mashkova_official/instagram.com

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовало фото в постели со своей близкой подругой в нижнем белье. Знаменитость выложила снимок в Instagram в честь дня рождения девушки.

У моей любимой и очень близкой подруги Саши сегодня день рождения! Мы познакомились лет 10 назад на карибской яхт-регате. Первое, что я увидела, войдя в ресторан, где все участники регаты...