Девятилетняя внучка актёра и режиссёра Владимира Машкова Стефания на заднем сидении автомобиля с воодушевлением исполнила композицию I Like It американской хип-хоп исполнительницы Карди Би. Её сняла и выложила в Instagram мать — Мария Машкова.
Одна из моих любимых песен из подборки Фани. В песне предоставляется полный список того, что должна любить настоящая женщина. Ну там... доллары, бриллианты, Balenciaga, — подписала она видео.
Как писал News.ru, Владимир Машков сделал серьёзное заявление. Актёр отказывается от всех предложений сниматься в кино в пользу театра. Зрители могут больше не увидеть любимого артиста на экране. Актёр заявил, что времени на съёмки у него попросту нет. Желания — тоже. После смерти своего наставника Олега Табакова Машков стал художественным руководителем театральной школы имени мэтра и «Табакерки».