Виторган намекнул Собчак на скорое появление с другой

https://news.ru/storage/news/4bd0f4f4db21215ce209d36c8b5995c3/4fffe55e-4ac3-4375-92ad-b09376574b8a_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак и Максим Виторган

Актёр Максим Виторган намекнул своей супруге телеведущей Ксении Собчак, что в ближайшее время может быть замечен в обществе другой женщины.

«Если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно», — написал Виторган на своей странице в Instagram.

При этом он также попросил своих поклонников не сообщать ему больше о появлении жены в обществе театрального режиссёра Константина Богомолова, с которым у неё якобы роман.

«Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу еще раз этого визга», — признался актёр, отключив возможность комментирования поста.

21 января Виторган набросился с кулаками на Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки стали слухи о романе Ксении Собчак с театральным режиссёром. Сразу же после драки телеведущая забежала в помещение кафе и направилась к Богомолову, которому Виторган разбил нос.

Президент Гильдии каскадёров России Александр Иншаков проанализировал видео с дракой известных мужчин. Эксперт невысоко оценил бойцовские качества обоих участников конфликта, отметив при этом, что потасовка не была постановочной.

Ранее News.ru писал о том, что Собчак, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за слухов о её романе с театральным режиссёром Константином Богомоловым, раскритиковала россиян за повышенный интерес к драке своего супруга Максима Виторгана с «соперником». Она рекомендовала общественности интересоваться театром, а не подобными разборками.