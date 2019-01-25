USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,281 $   Brent61.06 $ Bitcoin3,585.68 $
МОСКВА-18°C04:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. шоу-бизнес

Виторган намекнул Собчак на скорое появление с другой

Ксения Собчак и Максим Виторган Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак и Максим Виторган

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Актёр Максим Виторган намекнул своей супруге телеведущей Ксении Собчак, что в ближайшее время может быть замечен в обществе другой женщины.

«Если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно», — написал Виторган на своей странице в Instagram.

При этом он также попросил своих поклонников не сообщать ему больше о появлении жены в обществе театрального режиссёра Константина Богомолова, с которым у неё якобы роман.

«Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу еще раз этого визга», — признался актёр, отключив возможность комментирования поста.

21 января Виторган набросился с кулаками на Богомолова в одном из кафе в центре Москвы. Причиной потасовки стали слухи о романе Ксении Собчак с театральным режиссёром. Сразу же после драки телеведущая забежала в помещение кафе и направилась к Богомолову, которому Виторган разбил нос.

Президент Гильдии каскадёров России Александр Иншаков проанализировал видео с дракой известных мужчин. Эксперт невысоко оценил бойцовские качества обоих участников конфликта, отметив при этом, что потасовка не была постановочной.

Ранее News.ru писал о том, что Собчак, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за слухов о её романе с театральным режиссёром Константином Богомоловым, раскритиковала россиян за повышенный интерес к драке своего супруга Максима Виторгана с «соперником». Она рекомендовала общественности интересоваться театром, а не подобными разборками.


#КсенияСобчак #МаксимВиторган
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
шоу-бизнес 03:40, 24 января 2019
Собчак и Виторган обменялись любезностями
шоу-бизнес 00:29, 24 января 2019
Собчак высказалась о драке Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес 02:57, 23 января 2019
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
происшествия 01:38, 22 января 2019
Максим Виторган подрался с Богомоловым в центре Москвы
Лента новостей
оружие 03:55
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США
в мире 03:16
Часы Судного дня остановили в двух минутах до конца света
в мире 02:46
Китай продемонстрировал в действии «убийцу Гуама»
в мире 02:00
Кадыров вступился за оскорблённую в ПАСЕ Скабееву
в мире 01:55
Украинский депутат напал на российскую журналистку в ПАСЕ
Другие новости
шоу-бизнес 22:34
Певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате
шоу-бизнес 18:00
Сапожники объяснили дырку на обуви принца Уильяма
шоу-бизнес 17:15
Кейдж снимется в экранизации Лавкрафта
шоу-бизнес 15:39
Король Малайзии и мисс Москва не разводятся
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top