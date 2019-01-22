Виторган запретил семье комментировать драку

https://news.ru/storage/news/a148922c3773c5deebda1b4841464377/f6bd3f9f-e096-4701-9508-6abd708daee6_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Виторган и Ксения Собчак

Поклонники актёра целиком на его стороне

Максим Виторган отказывается обсуждать потасовку с режиссёром Константином Богомоловым. Стали известны новые подробности произошедшего.

Новость о драке между супругом Ксении Собчак и модным театральным режиссёром Константином Богомоловым вызвала бурное обсуждение в Сети. Инцидент произошёл в одной из кофеен известной сети в центре Москвы. В кафе под тем же названием, только по другому адресу, несколько месяцев назад имела место потасовка с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина — футболисты до сих пор находятся в СИЗО.

Очевидцы инцидента, произошедшего вечером 21 января, рассказывают, что Виторган нанёс режиссёру несколько ударов по голове и лицу. Тот не стал отвечать тем же, а вернулся в кафе, чтобы привести себя в порядок. Попутно он попросил вызвать скорую помощь — госпитализация не понадобилась. Ни у кого из тех, кто обсуждает новость, нет сомнений: все произошло из-за супруги актёра Ксении Собчак, которой приписывают отношения с Богомоловым. По сообщениям инсайдеров, Собчак и Богомолов встретились тем же вечером в другом ресторане.

Максим Виторган наотрез отказался комментировать произошедшее. Семья Максима Виторгана просит прессу оставить их в покое.

«Ребята, вы забодали! У нас телефон разрывается! Ни о слова о Максиме, прошу вас, мы не комментируем ситуацию!» — эмоционально заметила в беседе с News.ru супруга Эммануила Виторгана Ирина Млодик. Становится ясно, что артист попросил отца и его супругу, а также своих друзей не комментировать инцидент.

В аккаунте же Виторгана в Instagram большинство подписчиков поддерживают актёра.

«По-настоящему мужской поступок! И дело даже не в том, было или не было», «Молодец, настоящий мужчина! Всё правильно сделал!» — такие комментарии оставляют фолловеры.