https://static.news.ru/photo/8dac4e86-9c50-11e9-bb7e-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Винокур Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Артист Владимир Винокур выразил поддержку певице Алле Пугачёвой в связи со скандалом из-за выезда её автомобиля на перрон Рижского вокзала в Москве. По его словам, примадонна «заслужила своей жизнью» право на особое к себе отношение.

Во-первых, это Алла Пугачёва. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию? — сказал Винокур в интервью «Пятому каналу».

Юморист отметил, что ругать Пугачёву пытаются только «злопыхатели», а их не так уж и много.

Ранее News.ru сообщал, что компания РЖД проверит действия работников Рижского вокзала после выезда автомобиля с певицей Аллой Пугачёвой на техническую платформу. По словам представителя перевозчика, машина не могла помешать пассажирам, так как перрон не предназначен для гражданского использования. В то же время подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника.