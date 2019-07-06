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Супруга продюсера Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина практически постоянно была рядом с шоуменом, держала его за руку и уходила из палаты мужа «поздно вечером», а приходила «рано утром», рассказал композитор.

По его словам, возлюбленная не оставляла его без внимания две недели, пока он восстанавливался в НИИ имени Склифосовского после ЧП, пишет журнал StarHit. Рядом со мной сидела Лида. Две недели...