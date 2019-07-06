https://static.news.ru/photo/30dee4c4-9c88-11e9-bd72-fa163e074e61_1024.jpgАлла Пугачёва и Максим ГалкинФото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Юморист Владимир Винокур объяснил высокие гонорары Максима Галкина на корпоративах. По его словам, люди сами решают, кому и за что платить деньги.
Это неэтично даже — обсуждать этот вопрос, по одной простой причине. Никто никому руки не выворачивает, не пытает. Люди сами приходят на концерт, садятся и получают удовольствие. Они за удовольствия готовы гораздо больше платить, чем за какую-то необходимость, — заявил он в интервью НСН.
Ранее газета «Комсомольская правда» обнародовала рейтинг гонораров российских юмористов. Самой высокооплачиваемой звездой юмора стал Максим Галкин. За участие в одном корпоративе он может заработать более 3,5 млн рублей. Сам юморист заявил, что его доходы являются следствием его профессионального подхода к работе, писал News.ru.