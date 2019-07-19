Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что давно отказалась от уколов ботокса. По её мнению, они блокируют мимику, а выглядеть хорошо можно и без этой процедуры.
Боня порекомендовала подписчикам заниматься в тренажёрном зале, следить за питанием и не изводить себя строгими диетами.
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@topbeauty_magazine Девочки, в свежем номере Top Beauty ответила на самые популярные вопросы ко мне по теме ухода за собой, красоты и здоровья.... Почему пользуюсь только проверенными средствами, летаю в Москву на бьюти-процедуры, не признаю еду «из холодильника», каким лучшим специалистам доверяю, а ещё, о том как не гоняться за бьюти-трендами в 2019 году, правильно очищать организм и почему с ботоксом лучше повременить. Ссылка на интервью есть в сторис ---------------- А здесь напишу основной мой совет, как всегда оставаться в прекрасной форме,- не зацикливаться на этом! Не увлекайтесь диетами, не загоняйте себя строгими запретами... Хотя бы два-три раза в неделю выбирайтесь в зал, не забывайте про кардио и умеренные силовые нагрузки. И самое главное, девочки дорогие, — следите за своим здоровьем , регулярно проходите чек-апы, ведь организму нужно уделять особое внимание. Надеюсь интервью вам понравится)) Люблю ----------------
И самое главное, девочки дорогие, — следите за своим здоровьем, регулярно проходите чек-апы, ведь организму нужно уделять особое внимание, — пишет звезда в Instagram.
Экс-участница телестройки убеждена, что при правильном уходе проблем с внешним видом не должно быть, и поэтому не боится стареть. Она ведёт свой блог, в котором делится личным опытом по сохранению красоты.
Ранее News.ru сообщал, что светская львица Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль и бьюти-мероприятие, посвящённое бренду Givenchy.