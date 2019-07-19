Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королёва, которой сейчас 45 лет, выложила в соцсети своё фото из 90-х. В молодости певица ярко красилась, у неё были густые брови.

Именно на них артистка обратила внимание, отметив, что они «натуральные», в то время над бровями исполнительницы «Жёлтых тюльпанов» ещё не работал косметолог. Рубрика «Как молоды мы были». Брови! — подписала...