https://static.news.ru/photo/6d122762-94ae-11e9-9d75-fa163e074e61_1024.jpg Верка Сердючка со своим коллективом Фото: Olga Loskutova/Russian Look/Global Look Press

Создатель образа Верки Сердючки — Андрей Данилко — опубликовал фотографию, которая сразу стала предметом горячих обсуждений в Сети. Поклонники артиста особое внимание уделили стройности его ног.

Снимок во время выступления в наряде в розовых тонах певец выложил на своей странице в Instagram , подписав его словами «Розовый».

Фолловеры фото оценили, заметив, что артист прекрасен в любом сценическом костюме. Комплименты поклонники писали и Сердючке, и Данилко: «Когда у мужчины ноги лучше, чем у некоторых женщин», «У нашей дорогой Верки ножки балетные!», «А ножки! Ах, эти ножки. Цвет настроения розовый», «Совершенный артист, талантлив во всем — от образа до хитов», «Богиня!», «Самая волшебная!», «Вы зажигалка и позитив».

Как сообщал News.ru, менеджер Сердючки Андрей Уренев заявил, что артист не планирует в ближайшее время приезжать в Россию с гастролями. Он также объяснил, почему Данилко был замечен на открытии фестиваля «Новая волна» в Сочи.