https://static.news.ru/photo/f03c0552-93d9-11e9-bf69-fa163e074e61_1024.jpg Вера Брежнева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева пожаловалась на бессонные ночи из-за концертов и съёмок. По её словам, всего этого не знают пользователи Сети, которые могут лишь оценивать фотографии в соцсетях.

При этом Брежнева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, показав восхитительную фигуру в дерзком мини-платье цвета «шампань», подчеркнувшем её идеальные формы.

Иллюзия Instagram. 6 полётов за 6 дней, 2 из них с бессонными ночами, много работы, концерты, встречи, съёмки... Выложишь красивую фоточку, и никто не знает, что на самом деле вот такая она, обратная сторона, — подписала фотографию 37-летняя исполнительница.

Снимок поклонники певицы оценили и не поскупились на комплименты: «Роскошная фигура», «Шикарная! И время тебе нипочём!», «Несмотря ни на что, как всегда прекрасна», «Именно так! (Instagram — это наш обретённый рай)».

Ранее News.ru сообщал, что другая бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала весьма смелое фото с отдыха на греческом острове Миконос. Одна часть поклонников восхитилась аппетитными формами 36-летней артистки, другая — сочла снимок чрезвычайно вульгарным. За фотографию, на которой Седокова запечатлена в чёрном раздельном купальнике, поклонники раскритиковали её.