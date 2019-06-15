Популярный телеведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на мисс Украина — 2016 Александре Кучеренко.
Я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придёт время. И вот оно пришло, — написал Комаров в Instagram.
Церемония прошла в Израиле. На ней присутствовали лишь родные и близкие друзья звёздной пары.
Как ранее писал News.ru, свадебное фото российского певца Сергея Лазарева неоднозначно восприняли поклонники исполнителя. В социальных сетях неоднократно высказывались предположения о том, что артист решил жениться. На снимке, опубликованном пользователем под ником gavrilovnak1, музыкант стоит с девушкой возле арки из цветов. На красавице надето свадебное платье.