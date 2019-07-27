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Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили продать свою зарубежную недвижимость — дом-дачу в Швейцарии и квартиру в Арабских Эмиратах. Они покупали их из-за детей, но те уже выросли, живут своей жизнью и не приезжают туда.

В Швейцарии очень красивая природа, но без детей нам с Лерой там скучно. Если дети, как раньше, не будут туда съезжаться, то в этой даче нет никакого смысла. Очень грустно, если придется продать этот дом, но это лучше, чем он будет пустовать. В этом году мы пользовались дачей всего две недели. А когда дети были маленькие, проводили там несколько месяцев в год, — приводит «Комсомольская правда» слова Пригожина.

Дом площадью 320 кв. метров находится на первой линии у берега Женевского озера. Его, по оценкам специалистов, можно продать за 3,5 млн евро. Трёхкомнатная квартира в Эмиратах была куплена для детей 12 лет назад за за $1 млн, и теперь пустует.

У супругов на двоих шестеро детей от разных браков. 26-летняя Анна, 24-летний Артемий и 20-летний Арсений — дети Валерии. 30-летний Дмитрий, 22-летняя Даная и 20-летняя Лиза — дети Иосифа Пригожина. Между собой они их не делят и считают общими, подчёркивает продюсер.

Ранее News.ru писал, что Иосифа Пригожина лишили на два месяца водительских прав за лихачество во Франции. Теперь, по словам бизнесмена, его водителем будет народная артистка России и по совместительству жена — певица Валерия.