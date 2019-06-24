Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Трагедия произошла в 2002 году.
Я перед ней виноват. Никого больше не виню в произошедшем, только себя. Это мой груз, — признался актёр в программе «Судьба человека».
Гафт добавил, что его третья супруга Ольга Остроумова стала его музой и спасительницей, которая помогает ему не только творчески реализовываться, но и преодолевать различные душевные переживания.
Как писал News.ru, Валентин Гафт прокомментировал печальное известие о смерти народного артиста СССР Владимира Этуша. По его словам, Этуш унёс с собой целую эпоху, но оставил благодарным зрителям свой багаж искромётных, запоминающихся, неподражаемых ролей.