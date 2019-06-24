https://static.news.ru/photo/cbdc48d4-96a4-11e9-b976-fa163e074e61_1024.jpg Валентин Гафт Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.

Трагедия произошла в 2002 году.

Я перед ней виноват. Никого больше не виню в произошедшем, только себя. Это мой груз, — признался актёр в программе «Судьба человека».

Гафт добавил, что его третья супруга Ольга Остроумова стала его музой и спасительницей, которая помогает ему не только творчески реализовываться, но и преодолевать различные душевные переживания.

Как писал News.ru, Валентин Гафт прокомментировал печальное известие о смерти народного артиста СССР Владимира Этуша. По его словам, Этуш унёс с собой целую эпоху, но оставил благодарным зрителям свой багаж искромётных, запоминающихся, неподражаемых ролей.