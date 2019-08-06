Находящийся в больнице актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист Валентин Гафт перенёс инсульт.
Около недели назад 83-летний актёр самостоятельно обратился в одну из московских клиник из-за резкого ухудшения здоровья.
Состояние Гафта вызвало опасения врачей и его госпитализировали в реанимацию, сообщает телеграм-канал «112».
Сейчас его состояние стабилизировалось.
Как ранее писал News.ru, в конце июня Гафт дал интервью, в котором рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.