Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова, находясь в отпуске, подбирает детей для своего циркового шоу. В Греции она познакомилась с девочкой Таей и взяла её в команду.

Главное, дети меня любят, — написала Волочкова под снимком в Instagram, где она вместе с Таей демонстрирует прекрасную растяжку. Как передаёт Пятый канал, Волочкова собирается искать юных балерин по всей...