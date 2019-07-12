https://static.news.ru/photo/65089382-a433-11e9-8139-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Крутой и Лайма Вайкуле Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, за что российский композитор Игорь Крутой считает её предательницей.

Артистка призналась, что многолетняя дружба закончилась после того, как администрация Юрмалы предложила ей создать ежегодный фестиваль «Лайма Рандеву» вместо популярного конкурса «Новая волна», проходившего в это же время в латвийском курортном городе.

Игорь злится на меня за то, что я сделала фестиваль. Он несправедливо на меня «катит», обижается, — рассказала Вайкуле в новом выпуске YouTube-шоу «А поговорить?».

Она также отметила, что во времена «Новой волны» Юрмала буквально оживала на 10 дней, однако после его закрытия Крутой рассчитывал, что курорт опустеет.

Я — патриотка Юрмалы, как я могла этого не сделать, — попыталась оправдаться певица за свой новый проект.

При этом она подчеркнула, что с большой теплотой вспоминает «Новую волну» и добавила, что выступала на фестивале Крутого каждый год, поэтому ему не стоило на неё обижаться.

Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи из-за того, что латвийские власти в июле 2014 года по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям.

Ранее News.ru писал о том, что 64-летняя певица Лайма Вайкуле призналась, что употребляла наркотики. При этом она отметила, что привычка у неё не развилась, а потому ей удалось избавиться от пагубного пристрастия. По словам исполнительницы, это было в юношеский период, когда она ещё не была в шоу-бизнесе.