https://static.news.ru/photo/110a4ec0-af2c-11e9-9b8e-fa163e074e61_1024.jpg Ляйсан Утяшева Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Экс-гимнастка и жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева вызвала недоумение среди пользователей Сети, отправившись на рыбалку в вечернем платье. Бывшая спортсменка отдыхает вместе с мужем и детьми в Амстердаме.

Мои говорят, что я фартовая. Платье в горошек на удачу, — подписала Утяшева опубликованный в Instagram видеоролик.

На кадрах гимнастка запечатлена стоя на яхте с удочкой в руке. При этом наряд экс-гимнастки явно не соответствовал случаю, о чем подписчики поспешили ей сообщить. Длинное чёрное платье в крупный горох и шляпа с широкими полями, по мнению поклонников следовало приберечь для более подходящего случая.

На фоне мужа и детей в шортах, панамках и белых майках, маман в своём наряде смотрится по меньшей мере смешно, — с иронией отметила поклонница.

При этом многие комментаторы оценили оригинальность Утяшевой и поддержали выбор платья, похвалив спортсменку за хороший вкус.

Ранее News.ru писал о том, что Ляйсан Утяшева стала объектом жёсткой критики пользователей Сети. Негодование поклонников вызвала кардинальная смена имиджа спортсменки — она осветлила волосы и стала блондинкой.