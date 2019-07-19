https://static.news.ru/photo/666c7912-abd3-11e9-854d-fa163e074e61_1024.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жена актёра Константина Хабенского Ольга Литвинова опубликовала в сторис в Instagram первый снимок их пятимесячной дочери.

Фотография сделана во время отдыха в Турции. На снимке актёр держит на руках младшую дочь, а старшая в это время стоит рядом.

Кроме двух девочек, у Хабенского есть 11-летний сын Иван от первого брака с Анастасией Хабенской, которая скончалась в 33 года от рака мозга.

Ранее News.ru сообщал, что семья актёра и режиссёра Константина Хабенского пополнилась ещё одним ребёнком. Актриса МХТ имени Чехова Ольга Литвинова родила ему вторую дочь. Девочка появилась на свет 1 февраля.