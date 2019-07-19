Жена актёра Константина Хабенского Ольга Литвинова опубликовала в сторис в Instagram первый снимок их пятимесячной дочери.
Фотография сделана во время отдыха в Турции. На снимке актёр держит на руках младшую дочь, а старшая в это время стоит рядом.
Кроме двух девочек, у Хабенского есть 11-летний сын Иван от первого брака с Анастасией Хабенской, которая скончалась в 33 года от рака мозга.
Ранее News.ru сообщал, что семья актёра и режиссёра Константина Хабенского пополнилась ещё одним ребёнком. Актриса МХТ имени Чехова Ольга Литвинова родила ему вторую дочь. Девочка появилась на свет 1 февраля.