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Подравшегося из-за Собчак Виторгана окрестили героем

Ксения Собчак и Максим Виторган Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак и Максим Виторган

шоу-бизнес [ версия для печати ]
В Сети поддержали актёра, пустившего в ход кулаки

Поклонники Максима Виторгана одобрительно отнеслись к драке с участием актёра и режиссёра Константина Богомолова. Участники происшествия от комментариев пока воздерживаются.

Причиной потасовки стали неутихающие разговоры о романе между супругой актёра Ксенией Собчак и режиссёром Константином Богомоловым. По словам очевидцев, Виторган решил выяснить отношения с Богомоловым в кофейне в центре столицы. Попытка поговорить по-мужски закончилась быстро. Модный театральный режиссёр не стал отвечать ударом на удар, отказавшись также от медицинской помощи. Прохожие утверждают, что Богомолов ретировался с места происшествия с разбитым носом. В любом случае скорая на место происшествия была вызвана — это отчетливо видно на видео, снятом одним из Telegram-каналов.

В аккаунте Максима Виторгана подписчики уже негласно окрестили его героем.

«Мужик! И пусть интеллигентно расшаркиваются те, кто боится!», «По красоте, разбил мордашку за женщину сердца», «Богомолов — подлец, поделом ему!», «Молодец, герой, так держать!» — пишут поклонники актёра.

Ранее News.ru сообщал, что Константин Богомолов и Дарья Мороз официально оформили развод. У пары есть дочь. 


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