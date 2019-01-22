Подравшегося из-за Собчак Виторгана окрестили героем

https://news.ru/storage/news/05902fc3023732c2013720ec563e9227/eb97906c-255a-432c-a69d-62c380fb65af_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Собчак и Максим Виторган

В Сети поддержали актёра, пустившего в ход кулаки

Поклонники Максима Виторгана одобрительно отнеслись к драке с участием актёра и режиссёра Константина Богомолова. Участники происшествия от комментариев пока воздерживаются.

Причиной потасовки стали неутихающие разговоры о романе между супругой актёра Ксенией Собчак и режиссёром Константином Богомоловым. По словам очевидцев, Виторган решил выяснить отношения с Богомоловым в кофейне в центре столицы. Попытка поговорить по-мужски закончилась быстро. Модный театральный режиссёр не стал отвечать ударом на удар, отказавшись также от медицинской помощи. Прохожие утверждают, что Богомолов ретировался с места происшествия с разбитым носом. В любом случае скорая на место происшествия была вызвана — это отчетливо видно на видео, снятом одним из Telegram-каналов.

В аккаунте Максима Виторгана подписчики уже негласно окрестили его героем.

«Мужик! И пусть интеллигентно расшаркиваются те, кто боится!», «По красоте, разбил мордашку за женщину сердца», «Богомолов — подлец, поделом ему!», «Молодец, герой, так держать!» — пишут поклонники актёра.

Ранее News.ru сообщал, что Константин Богомолов и Дарья Мороз официально оформили развод. У пары есть дочь.