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В семье Мамаева умерла собака

Алана Мамаева instagram.com/alana_mamaeva

Алана Мамаева

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Жена футболиста Павла Мамаева, который в настоящее время находится в СИЗО, скорбит из-за потери лучшего друга — собаки. Об этом она поведала в Instagram.

«Только ты знала всю Боль и Радость моей жизни, самая преданная душа на планете», — написала Алана Мамаева.

Она не написала о причинах смерти собаки, объяснив только, что нашла своего йорка мёртвым на полу в квартире.

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Как же мне тебя не хватает , моя маленькая девочка... , мой ребёнок... всегда вместе, самая добрая малышка в мире, спала под одеялом со мной у живота или груди, я даже по привычке боюсь повернуться что бы не разбудить мою крошку. Так тихо, нет стукающих лапок по полу, нет лая на дверной звонок, рычания если ее разбудили... нет миски и места, Ступеньки к кроватке больше не нужны....10 лет мой лучший друг ... только ты знала всю Боль и Радость моей жизни, самая преданная душа на планете, как же я хочу ещё побыть с тобой ..... я не видела тебя когда ты умирала..... я встала с кровати , а ты лежала на полу........прости меня моя любимая девочка , я тебя люблю .......

Публикация от Аlana (@alana_mamaeva)

Ранее News.ru писал, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключёнными на территории Бутырского следственного изолятора. На следующей неделе организаторы должны определиться с датой матча.


#собака #ПавелМамаев
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