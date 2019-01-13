В семье Мамаева умерла собака

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Алана Мамаева

Жена футболиста Павла Мамаева, который в настоящее время находится в СИЗО, скорбит из-за потери лучшего друга — собаки. Об этом она поведала в Instagram.

«Только ты знала всю Боль и Радость моей жизни, самая преданная душа на планете», — написала Алана Мамаева.

Она не написала о причинах смерти собаки, объяснив только, что нашла своего йорка мёртвым на полу в квартире.

Ранее News.ru писал, что футболист «Краснодара» Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключёнными на территории Бутырского следственного изолятора. На следующей неделе организаторы должны определиться с датой матча.