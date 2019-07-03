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Популярная телеведущая Ольга Бузова поделилась впечатлениями от пребывания в ФК «Барселона», куда её пригласил на два дня спонсор команды. Ольга поиграла в футбол, призналась в любви Месси и подсмотрела секреты местного повара.

Ведущая «Дома-2» сыграла в футбол с Жулиано Белетти, смогла «пообщаться и узнать секреты сплочённой игры» и задать вопросы по играм, которые певица смотрела по телевизору, сообщает «Чемпионат.com». В интервью с...