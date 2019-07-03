Нашумевшая история, героиней которой стала Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачёва, продолжает набирать обороты. В стороне от скандала не остался и заместитель председателя Госдумы депутат Игорь Лебедев. Он напомнил певице, что статус звезды не даёт ей права пользоваться особым положением.
Да, товарищ Лещенко, «она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон» так же, как делают миллионы остальных пассажиров. А то, что «она публичный человек», наоборот заставляет это сделать ещё до подъезда к вокзалу, — написал Лебедев в Twitter.
Да, товарищ Лещенко, «она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон» также, как делают миллионы остальных пассажиров. А то, что «она публичный человек» наоборот заставляет это сделать ещё до подъезда к вокзалу. Товарищ Лещенко, мы живем уже не в СССР https://t.co/Y3uWm6erRv
Так он ответил заслуженному артисту РСФСР Льву Лещенко, вставшему на защиту певицы.
Пользователи ополчились на Пугачёву после появления видео, на котором она подъезжает к поезду на шикарной иномарке. Эти кадры вызвали бурю негодования. Поддержать Примадонну вызвались её коллеги по цеху. Среди них — Любовь Успенская, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров и Владимир Винокур. Однако нашлись и те, кто воспринял ситуацию негативно, писал News.ru.