https://static.news.ru/photo/618eabf8-b110-11e9-a8f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Катя Самбука/vk.com

Порноактриса Катя Самбука, в очередной раз увеличив себе размер груди, заявила, что солидный шестой размер теперь мотивирует её к дальнейшим свершениям и она готова заняться даже политикой.

Моя новая грудь — гордость эротического движения страны. Мы ещё с ней и в политику пойдём, — цитирует её StarHit.

Для начала она решила собрать «самых сексуальных девушек мира, чтобы двигаться в направлении сексуального воспитания населения». Кроме того, она хочет открыть «эротический магазин» и стать певицей.

Как писал News.ru, экс-участница шоу «Дом-2» и порноактриса Елена Беркова заявила, что собирается принять участие в выборах губернатора Мурманской области. Телеведущая является уроженкой региона. Она отказалась раскрывать подробности агитационной кампании в свою поддержку, так как ещё не приняла окончательного решения, но на своей странице в Instagram уже поинтересовалась у земляков, какие проблемы Мурманской области их волнуют больше всего.