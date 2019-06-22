Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Видео, на котором запечатлён конфликт Бари Алибасова и его знакомой, диетолога Марият Мухиной, было опубликовано в Интернете. На кадрах, сделанных в подъезде дома, где проживает основатель группы «На-На», виден сам продюсер, врачи и полицейские.

Алибасов выставил посетителей за дверь после того, как медики попытались сделать ему укол. Он заявил, что из-за действий Мухиной чуть не умер. По словам мужчины, он знаком с диетологом около...