Авиакомпания UTair опровергла слухи о задержке рейса из Москвы, на котором певец Сергей Пенкин должен был попасть в Минеральные Воды. В пресс-службе заверили, что эта информация не соответствует действительности.
У UTair не было многочасовых задержек рейса Москва — Минеральные Воды 21 июня, и авиакомпания не давала комментариев Telegram-каналу Baza, — рассказал источник АГН «
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Пенкина не пустили на борт самолёта из-за его якобы нетрезвого состояния. Сам певец опроверг эти сведения, заявив, что покинул воздушную гавань, устав от бесконечного ожидания, писал News.ru.