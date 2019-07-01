https://static.news.ru/photo/590a73ea-9c20-11e9-be92-fa163e074e61_1024.jpg Любовь Успенская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская заступилась за свою коллегу по сцене Аллу Пугачёву, которая проехала на автомобиле по перрону одного из ж/д вокзалов Москвы. По её словам, для столь именитых людей должно быть исключение.

В произошедшем Успенская не усмотрела ничего предосудительного. Примадонна, по её мнению, таким образом заботилась о своей безопасности, считает она.

Надо таких звёзд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных, — цитирует Успенскую РЕН ТВ .

Ранее, как писал News.ru, некоторые пользователи соцсетей возмутились фотографиями и видео, запечатлевшими, как Алла Пугачёва подъехала к поезду на машине прямо по перрону. Вскоре в РЖД заявили, что это техническая платформа Рижского вокзала, где нет пассажиров. Однако признали, что въезд обычным автомобилям туда запрещён, и пообещали провести проверку.